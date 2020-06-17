e-Duruşma uygulaması mahkeme salonunda test edildi

ANKARA (AA) - Avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara video konferansla katılmasını sağlayan e-Duruşma sisteminin ilk testi yapıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Adliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kuzey Irak'ta düzenlenen terörle mücadele operasyonunda görev alan Mehmetçiğe başarılar diledi. Türkiye'nin terörle mücadelesini kesintisiz, kararlı şekilde sürdürdüğünü, bağımsızlığı için de bu kararlılığı orta koyduğunu söyleyen Gül, ülke demokrasisi, huzur, birlik, beraberlik ve tam olarak insan haklarının tesisi için terörün kökü kazınıncaya kadar bu mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

Dün adeta yeni bir adli yıl gibi üç aydır duran sürelerin tekrar işlemeye başladığını hatırlatan Gül, "Artık işler başladı. Bu yeni normalde hepimizin uyması gereken maske, mesafe ve hijyen konusuna büyük bir titizlik göstererek bu sorunu aşacağız." dedi.

Gül, değişmeyen tek şeyin reform iradesi olduğunu, bugün de bu çerçevede e-Duruşma ile Afyon, Edirne ve Çorum baro başkanlarına video konferansla bağlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Buradaki temel yaklaşımımız, avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bugün Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüzün, emeği geçen tüm arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu test başarıyla gerçekleşti. Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip, duruşmaya girip, tekrar dönen uygulamalar artık sona erecek. Az önce de sanki buradaymış gibi baro başkanlarımızın seslerini çok güzel duyduk ve duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede çok büyük bir usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim, reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, bir uçakta karşılaştığımızda, 'Bakanım geldim, hakim izindeymiş, iki günüm bunun için gitti, dönüyorum.' dediğinde ve mesleğin içerisinde de karşılaştığımızda, bu hepimizin içinde bir ukdeydi."

- "CELSE programıyla da entegre edeceğiz"

Bugün testin başarıyla sonuçlanmasının heyecan verici olduğuna dikkati çeken Gül, hakimin mazereti varsa da avukatın sistemden göreceğini, gerekirse 1-2 gün sonra e-Duruşma ile katılma imkanı bulacağını belirterek hakim, savcı, avukat ve vatandaşın memnuniyetinin artacağını vurguladı.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Elbette esas olan adliyelere gelmektir, adliyelerde yine geleneksel duruşmadır ama bu alternatif olarak karşımıza çıkan bir seçenektir. Böylece avukatlarımız arzu etmeleri, talep etmeleri halinde bundan yararlanabilecekler. Kanunumuzda şu anda tarafların anlaşmasıyla buna imkan var. Ancak teknik altyapı yoktu. Bugün bu gerçekleşmiş oldu ve böylece artık avukat arkadaşlarımızın bu anlamda duruşmaya katılması sağlanmış olacak.

Avukat, UYAP Portalı'na girdiğinde, tüm duruşmalarını sıraladığında hangi duruşmaya e-Duruşma ile katılmak istiyorsa oradan talepte bulanacak ve o talebi mahkemeye iletecek. Mahkemenin talebi uygun bularak kabul etmesiyle beraber duruşmanın saati geldiğinde, avukat meslektaşımızın, bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak. Böylece tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi mahkeme dinleyebilecek, uzmanı dinleyebilecek yani yargılanmanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak. Adliyede işlerini yaparken duruşmayı takip edebilecek ve CELSE programıyla da entegre edeceğiz. Cep telefonuyla da yine tabii kimliğini de doğrulayarak sisteme girecek ve bulunduğu yerden diğer işlerini de yaparak vatandaşımıza yönelik hizmetlerini sürdürebilecek."

Savunmanın, yargılamanın temel unsuru olduğuna işaret eden Gül, avukatın ne kadar güçlüyse vatandaşın da o kadar güçlü olduğunun altını çizdi.

Bakan Gül, herkesi bir arada tutan ortak paydanın hukukun üstünlüğü olduğuna işaret ederek bu ortak paydada buluşulduğunda, çözülemeyecek hiçbir problemin, üstünden gelinemeyecek hiçbir engelin bulunmadığını vurguladı.

Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceklerini, bu kararlılığı da başarıyla sürdüreceklerini belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 30 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin adım adım hayata geçmesinin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, şunları söyledi:

"Artık hukuk yargılamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunu, CELSE programıyla da entegre ederek, ceza davalarında da yine yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı, belli adliyelerde kapsamını da genişleterek uygulayacağız. Bu reformun, tüm meslektaşlarımıza, yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Zaman içerisinde aynı anda dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulabilecek, dilekçe verebilecek hakim, bu yazılı beyanı da görebilecek, bu reformun, önemli değişikliğin ülkemize, yargı camiasına hayırlı olmasına diliyorum."

- "Yargı hizmetleri anlamlı şekilde ucuzlayacak"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da tarihin yazıldığı, bir tarihin hayata geçirildiği ana tanıklık ettiklerini, geçen yıl 30 Mayıs'tan bu yana Adalet Bakanlığının, Bakan Gül başkanlığında muazzam işler yaptığını söyledi.

Yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında son 1-2 yıldır yapılanların onlarca yıla bedel olduğunu belirten Feyzioğlu, "Diyaloğu gerçekleştirdik, iş birliğini gerçekleştirdik. Ortak amacımız, davamız, bu millete en iyi, en kaliteli hizmet vermek. Çünkü bizim yüzde 100'ümüz Türk milleti, bizi kimse yüzdelere bölemez ve yargı bizim, kucaklayıcı, birleştirici paydamız." diye konuştu.

Feyzioğlu, bu hizmet, 6 ay önce açıklandığında birilerinin bunları yerden yere vurmaya kalktığını, "On-line duruşma olur mu?" dediğini belirterek şunları kaydetti:

"Anlatmaya çalıştık, dedik ki 'İsteyen, yine duruşmaya gelecek çünkü hakim duruşmayı evinde yapmayacak. Hakim duruşma salonunda, adliyede açacak. Fakat hayatlarında her şeye karşı çıkanlar, karşı çıkacak hiçbir şey bulamayınca kendilerine karşı çıkarlar. Böyle bir yaklaşım var. Neyse ki az sayıda bu. Bunlar, bir çözüm olan her şeye bir sorun getiriyorlar. Dediler ki 'Olmaz.' Sonra maalesef pandemi şartları, bizim 6 ay önce Sayın Bakanımızın 'Bu olmalı' dediği projenin, geleceği bilerek söylüyorum, avukatlarının, ülkenin bekası için ne kadar hayati olduğunu ispatladı.

Eğer biz bu pandemi şartlarında 3 ay, daha büyük bir teşvik görüp 6 ay önce 'Haydi hep birlikte yapalım' demiş olsaydık, daha önce biterdi ama biz şükürler olsun çalıştık, Bakanlığımız çalıştı. Bugün on-line duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu hem avukat için ekmek meselesidir. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere yargıda maliyetleri düşüreceğinden vatandaşımız için bulunmaz bir fırsattır. Vatandaşımız bundan sonra sadece bir duruşma günü almak için saatlerce yola gitmek zorunda olan avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağından vatandaşımız açısından da yargı hizmetleri anlamlı şekilde ucuzlayacak ama kalitesi misliyle artacaktır."

- e-Duruşmada neler olacak?

Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorgulayarak ilgili duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini yazarak talebini gönderebilecek.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.

Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

e-Duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor.

e-Duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Ayrıca e-Duruşma sistemi, CELSE uygulamasıyla da tam uyumlu çalışacak.