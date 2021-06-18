e-duruşma 738 Mahkemede uygulanıyor

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Türkiye geneli 738 mahkemede uygulanan e-duruşmanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile ve Adalar adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde olmak üzere toplam 59 mahkemede daha kurulumları tamamlanan sistem, dün aktif hale getirildi.

Hukuk mahkemelerindeki duruşmalara adliye dışında sesli ve görüntülü katılımı sağlamak amacıyla yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen e-duruşma sistemiyle ilgili 28 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yasal düzenleme yapıldı. Avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına olanak sağlayan sistemden önümüzdeki dönemde davacı, davalı, tanık ve bilirkişileri kapsaması planlanıyor. Zaman ve emek tasarrufu sağlayan e-duruşma uygulaması, hukuk yargılamalarının, makul sürede ve daha az masrafla çözülmesine katkı sağlıyor. Adalet hizmetlerinden memnuniyeti arttıran sistem, dün itibariyle Ankara Batı, İstanbul Çağlayan, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde, diğer 28 Büyükşehir adliyelerinde ise İcra Hukuk, Tüketici ve Kadastro mahkemelerinde olmak üzere toplam 738 mahkemede uygulanıyor.

14 bin 675 e-duruşma yapıldı

E-duruşma sistemi ile bugüne kadar toplam 14 bin 675 duruşma gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm ile e-duruşma uygulamasını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, 2021 yılı içinde bin 800 duruşma salonu, 2 binden fazla mahkemede sistemin kurulması öngörülüyor. Salgın sürecinde de aktif kullanılan e-duruşma ile adalet hizmetlerinden memnuniyet arttırırken, vatandaşların adliyeye gitmeden hizmet alması sağlanarak adliyelerin yoğunluğu azaltıldı.

Bakan Gül: Yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda dün yaptığı sunumda e-duruşmanın adli sisteme sağladığı kolaylıkları anlatarak, uygulama ile ilgili verileri paylaştı. Yargılamalarda yüz yüze olunmasının önemli bir ilke olduğunu ancak tarafların talebi halinde duruşmaların elektronik ortamda yapılabilmesi imkanını da tanıyacaklarını belirten Bakan Gül, "E-duruşma'da pilot uygulamalar iyi gidiyor. Memnuniyeti artıracak şekilde yapmayı hedefliyoruz. 30 büyükşehirde uygulanıyor. Bugün itibarıyla 738 mahkemede uygulanmakta. Dün 679'du, bugün 738 mahkemede e-duruşma'yı başlatmış olduk. Bunun teknik olarak güvenliği de önemli, belli proseslerden sonra bu çalışmayı yapıyoruz. Bugüne kadar 14 bin 675 duruşma gerçekleştirildi. Bunun da bir alternatif olarak yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

