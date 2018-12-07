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E-Devlet'ten verilmeye başlayınca binlerce kişi almak için akın etti

YÖK tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"nin, e-Devlet sistemi üzerinden verilmeye başlandı.

07 Aralık 2018 Cuma 17:08
E-Devlet'ten verilmeye başlayınca binlerce kişi almak için akın etti

Yurt dışındaki üniversite ve programının Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) tanındığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"nin e-Devlet üzerinden verilmeye başlanmasıyla elden belge alanların sayısı yüzde 92 oranında azaldı.

Günlük başvuru sayısı 75'den 6'ta düştü

YÖK tarafından yurt dışındaki üniversite ve programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun onaylandığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"nin, e-Devlet sistemi üzerinden verilmeye başlanmasıyla belgeyi elden almak için başvuranların sayısında büyük düşüş yaşandı. Daha önce belgeyi elden almak için YÖK'e günlük ortalama 75 kişi başvuru yaparken, hizmetin e-Devlet üzerinden sağlanmasıyla bu sayı yüzde 92 azalarak 6'ya düştü.

E-Devlet'ten 3 bin 200'den fazla kişi aldı

Yıllık yaklaşık 27 bin öğrencinin başvuru yaptığı belgeyi, hizmetin kullanıma sunulduğu 27 Ekim'den bugüne kadar e-devlet sistemi üzerinden 3 bin 200'den fazla kişi aldı. YÖK'ten elden alınan belge sayısı ise 250 oldu.

Maliyet ve zaman tasarrufu

Belgenin e-Devlet üzerinden alınabilmesi hem yurt dışı hem de yurt içindeki öğrencilerin bulundukları yerden işlemlerini tamamlayabilmelerine imkan tanıdı. Belgeyi e-Devlet sistemi üzerinden alacaklardan, ıslak imzalı başvuru dilekçesi ve ücret de talep edilmiyor. Uygulama, hem YÖK hem de başvuru sahipleri açısından maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin, "Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi" alabilmesi için mezun oldukları üniversite ve programının YÖK tarafından tanındığını gösteren "Okul Tanıma Belgesi"ne sahip olmaları gerekiyor.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:08
  1. Yüksek Öğretim Kurumu
  2. Yükseköğretim Kurulu
  3. Yükseköğretim Kurumu
  4. Yök
  5. Okul Tanıma Belgesi
  6. Yurt Dışı Diploma Denklik Belgesi
  7. e-Devlet

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