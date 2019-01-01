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‘e-Devlet’te işlem sayısı 2.5 milyarı geçti

e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının yıl sonu hedefi olan 40 milyonun 1 Aralık itibarıyla geçildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163’e ulaştı” dedi.

01 Ocak 2019 Salı 11:49
‘e-Devlet’te işlem sayısı 2.5 milyarı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının yıl sonu hedefi olan 40 milyonun 1 Aralık itibarıyla geçildiğini söyledi. Turhan, e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yıl sonu hedefinin, 1 Aralık itibarıyla aşıldığını belirterek, “e-Devlet’te 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163’e ulaştı” dedi. e-Devlet’te 4 binden fazla elektronik hizmetin, kullanıcılara sunulduğunu dile getiren Turhan, kasım ayında günlük ortalama 7 milyon 605 bin 550 hizmet kullanımı gerçekleşirken, toplam hizmet kullanım sayısının ise 228 milyon 166 bin 513 olduğunu söyledi.

“2019’da hizmetler konsept bazlı olacak”

2019 yılında da e-Devlet’e hizmet entegrasyonlarının hızla devam edeceğine dikkati çeken Turhan, “E-dönüşümde yaşadığımız hızlı gelişmeler neticesinde artık hizmetlerimizi konsept, konum ve süreç bazlı olarak geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Turhan, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerdeki bilgilerin konusuna göre gruplanarak, ilişkilendirilerek yeni bir hizmet halinde kullanıcı odaklı olarak sunulacağını ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:49
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. e-Devlet Kapısı
  3. e-Devlet

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