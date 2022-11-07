e-Devlet'te büyük kolaylık! 2 gün sürüyordu, artık 1 dakikada hallolacak

E-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet 1 Ekim'den itibaren başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemesiyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtların e-Devlet üzerinden yapılabilir hale gelmesi Ordu'daki fındık üreticilerine büyük kolaylık sağlıyor.

Çiftçiler, yaklaşık iki günde yaptırmaya çalıştıkları ÇKS kayıtlarını fındık bahçelerinden ayrılmadan kısa süre içinde gerçekleştiriyor.

Bazı üreticiler bahçelerinde çalışırken cep telefonlarını kullanarak e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenilerken, bazıları ise evlerinden ayrılmadan teknolojinin sunduğu imkandan yararlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, uygulamadan duyulan memnuniyetini yerinde görmek için Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde üreticilerle bir araya geldi.

Yılmaz, Ordu'nun 128 bin ile Türkiye'de en çok kayıtlı çiftçisi olan iller arasında olduğunu söyledi.

ÇKS işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının hem üreticilerin hem de bakanlık personellerinin işlerinin büyük oranda kolaylaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Daha önceki süreçte Çiftçi Kayıt Sistemi'ni yapmak isteyen üreticilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyorduk. Bu üreticilerle ilgilenmek içinde çok sayıda personelimizi kurumda bekletmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu teknik personelleri sahada çalışmalarını sağlayarak, üreticilere eğitim vererek daha faydalı olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Şu anki uygulama ile artık ÇKS güncellemesi çok daha kolay şekilde yapılabildiğini aktaran Yılmaz, "Üreticilerimiz e-Devlet üzerinden girmek suretiyle oturduğu yerden 1 dakika gibi çok kısa bir zaman içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar" diye konuştu.

Yılmaz, daha önceki süreçte üreticinin evrak temin etmesi ve bu evrakları ilgili yerlere giderek onaylatma süresinin en az iki günü bulabildiğini ifade etti.

Üreticilerin işlemlerini teknolojiyi kullanarak yapabilmesinin avantajlarını yaşamaya başladığının altını çizen Yılmaz, "Şimdi üreticilerimiz evrak peşinde harcadığı bu zamanını, bahçesinde çalışarak geçiriyor. Böylece fındık üreticisi bahçesinin bakımına daha fazla zaman ayırmış oluyor" açıklamasında bulundu.