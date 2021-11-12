e-Devlet'i de mi duymadın Bay Kemal?

Siyaset arenasına çıktığı günden bu yana vizyonsuzluğuyla anılan Kemal Kılıçdaroğlu, son vaadiyle yine güldürdü. AK Parti yollar, köprüler, barajlar inşa ederken, CHP Genel Başkanı, iktidara gelmeleri halinde her muhtara yardımcı personel vaat etti.

AK Parti iktidarı, zaten pek çok muhtarlık hizmetini e-Devlet'e taşıyıp hem muhtarların hem de vatandaşın işini kolaylaştırmasına rağmen, oy avcılığına soyunup saçmalayan Bay Kemal, "Ben bir ara 'Muhtarlara birer personel atayacağım' dedim. İster özel kalem müdürü desinler, ister yardımcı desinler, ne derseler desinler. Kıyameti kopardılar. Vay efendim 'sen muhtarlara bir kişi mi tahsis edeceksin'. Vallahi ve billahi de iktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle ilk yapacağım işlerden birisi size birer yardımcı personel tahsis etmektir. Açarsın KPSS sınavını, hangi muhtarlığa tercih ediyorsa, sınavı kazandıysa, gelir başlar. Siz işinizden ayrıldığınızda dükkanı kapatıyorsunuz. Orada kimse kalmıyor. E vatandaş nereye gelecek? Nasıl muhtarı bulacak?" ifadelerini kullandı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Flora Arena'da düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" toplantısına katılan Kılıçdaroğlu'nun "muhtarlık evi" çıkışı da "Gözünü oy bürümüş" şeklinde yorumlandı.