e-Devlet’e bakım molası: Geçici erişim olmayacak
Milyonlarca kullanıcının erişim sağladığı e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle 24 Ocak 2026’da gece yarısından sabah saatlerine kadar geçici erişim kesintisi yaşanacak.
Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, inovatif çözümlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.
PLANLI KESİNTİ OLACAK
Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran dünyada örnek gösterilen sistemler arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.
TARİH VERİLDİ
e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir." denildi.