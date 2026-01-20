  • İSTANBUL
e-Devlet’e bakım molası: Geçici erişim olmayacak

Milyonlarca kullanıcının erişim sağladığı e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle 24 Ocak 2026’da gece yarısından sabah saatlerine kadar geçici erişim kesintisi yaşanacak.

Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, inovatif çözümlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.

PLANLI KESİNTİ OLACAK

Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran dünyada örnek gösterilen sistemler arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.

TARİH VERİLDİ

e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir." denildi.

