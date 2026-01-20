Afrika kıtasında işler yoluna giriyor

Resmi kalkınma yardımlarının azalması, ticaret engellerinin artması, belirsiz küresel ticaret ve finans ortamı gibi olumsuzluklara rağmen Afrika'nın büyümesinin dirençli kalacağı belirtilen raporda, ticaret gerilimleri, küresel belirsizlik ve AGOA (Afrika Büyüme ve Fırsatlar Yasası) ile AfCFTA (Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi) uygulamasıyla ilgili zorluklar da ele alındı. Raporda, büyüme performansının bölgelere göre farklılık göstereceği aktarılarak, Doğu Afrika'nın, Etiyopya ve Kenya'nın performansının yanı sıra bölgesel entegrasyon kapsamında yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla desteklenerek 2025’teki yüzde 5,4 büyümeye kıyasla 2026'da yüzde 5,8 ile en yüksek büyümeyi kaydetmesinin beklendiği aktarıldı.