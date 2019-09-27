Yaşanan depremler sonrasında toplanma bölgesini bilmeyen vatandaşlarımız için bu haberi derledik. Bu alanlar hasarı ve aksilikleri en aza indirmek, bir arada toplanmak için en güvenli noktalardır. Peki ama deprem acil toplanma alanı nasıl öğrenilir? e-Devlet üzerinden acil toplanma alanı nasıl bulunur? İşte detaylar...

Salı günü yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından deprem bir kez daha ülkenin gündeminde.Deprem sonrası vatandaşlar, ilk iş olarak acil toplanma alanı araştırmaya başladılar. Söz konusu alanları e-devlet üzerinden bulmak mümkün. Bu sorgulamayı yapmanız için yapmanız gerekenleri derledik.

Bu alana giriş yapabilmek için aşağıdaki linki tıklayıp, ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA bölümüne e-devlet üzerinden giriş yapabilir ve kısa süre içerisinde deprem acil toplanma alanınızı öğrenebilirsiniz.

AFAD ACİL TOPLANMA ALANINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD‘ın verdiği hizmetler içerisinde acil toplanma alanını öğrenmek istediğiniz adresin il, ilçe, mahalle ve cadde / sokak bilgilerini sisteme girip, toplanma alanınızı sorgulayabilirsiniz.

Deprem acil toplanma alanı nasıl bulunur?