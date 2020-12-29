e-Devlet şifresi internetten alınır mı?

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği oldukça önem arz ediyor. Bu sebeple şifreler ancak kimlik ibrazı ve bizzat başvuru ile PTT'den verilmektedir.

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, bizzat başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.