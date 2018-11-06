E-devlet rekor kırdı

7 gün 24 saat hizmet veren e-devlet, 472 kuruma ait 3 bin 865 adet kamu hizmeti sunuyor. E-Devlet kapısında 2017’de aylık 120 milyon, yıllık 1,5 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleştirildi. 2018’de ise bu sayı eklenen yeni hizmetlerin de etkisiyle aylık ortalama 200 milyonun üzerine çıktı.

Vatandaşlar en çok 4A hizmet dökümü, mahkeme dava dosyası sorgulama ve vergi borcu sorgulamayı kullandı.