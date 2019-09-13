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E-devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

Hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda istirahat süresince, çalışanın geçici bir süre iş yapamaması durumunda, ödenen rapor parası internette sosyal güvenlik kapsamında çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. E-devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

13 Eylül 2019 Cuma 23:34
E-devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

Hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda istirahat süresince, çalışanın geçici bir süre iş yapamaması durumunda, ödenen rapor parası internette sosyal güvenlik kapsamında çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. E-devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

Rapor parası nedir?

Çalışanların çeşitli nedenlerle işe devam edememe ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamaması durumuna rapor verilir. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

E-devlet rapor parası nasıl sorgulanır?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT’ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT’ye giderek rapor parasını alır.

Rapor parası alma şartları neler?

İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 23:34
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