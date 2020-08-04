e-Devlet pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır?ılır?

Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor.Nisan ayında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un e-Devlet üzerinden başvurularının başladığını bildirdiği sosyal yardım programının 3'üncü fazı için süreç devam ediyor. Sosyal yardım sonuçları sorgulama işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte pandemi yardımı başvuru sorgulama ekranı

Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

E-DEVLET PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.