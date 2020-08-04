e-Devlet pandemi destek parası başvurusu nasıl yapılır?ılır?
Pandemi destek parası başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda e-Devlet üzerinden başvurularının başladığını bildirildiği sosyal yardım programının 3'üncü fazı için süreç devam ediyor.
Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor.Nisan ayında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un e-Devlet üzerinden başvurularının başladığını bildirdiği sosyal yardım programının 3'üncü fazı için süreç devam ediyor. Sosyal yardım sonuçları sorgulama işlemi de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte pandemi yardımı başvuru sorgulama ekranı
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
E-DEVLET PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;
‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.