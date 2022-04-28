  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem E-Devlet ehliyet sorgulama açıldı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama ekranı
Gündem

E-Devlet ehliyet sorgulama açıldı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı motorlu taşıt sürücü kurslarından sertifika alanların ehliyet sorgulama işlemlerini e-Devlet'e taşıdı. Bundan böyle e-Devlet üzerinden 'Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama' online olarak yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 13:56:00 -
E-Devlet ehliyet sorgulama açıldı! İşte Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama ekranı

Motorlu taşıt sürücü kurslarından yılda yaklaşık 3 milyon kişi sertifika alıyor. Sertifikalar, özel motorlu taşıt sürücü kursları tarafından düzenlenerek il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince kontrol edildikten sonra imzalanarak kursiyerlere dağıtılıyor; kursiyerler, bu sertifikalar ile birlikte nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine giderek sertifikalarını ehliyete dönüştürüyorlardı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV A.Ş. tarafından ortaklaşa yürütülen "Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulama Hizmeti ve Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Doğrulama Hizmetinin e-Devlet Kapısı Entegrasyonu " projesiyle işlemler artık çok daha kolay olacak.  

Bugün başlayan proje sayesinde kâğıt tasarrufu sağlanacak, imza için zaman kaybı yaşanmasının ve en önemlisi sahte sertifikalandırmanın önüne geçilmiş olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay