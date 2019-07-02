e- Devlet askerlik sorgulama ile askerlik yere öğrenme MSB 99/3 tertip askerlik yeri sorgula

Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıla birlikte binlerce asker birliklerinden terhis olurken terhis olan askerlerin yerine yeni askerlik alınmakta. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan son dakika duyurusuna göre 99/3 tertip askerlik yerleri belli oldu. Askere gidecek 99/3 tertipler askerlik yerlerinin neresi olduğunu merak ediyor. e- Devlet askerlik sorgulama ile askerlik yere öğrenme.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan son dakika bilgisine göre 99/3 tertip askerlik yerleri açıklandı. 2 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Ağustos celbinde silahaltına alınacakların askerlik yerleri e- Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı üzerinden duyuruldu. 99/3 tertip askerlik yeri sorgulama yapmak isteyenler: "https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi" web adresini kullanarak detaylara erişim sağlayabilecekler.

e- Devlet askerlik sorgulama celp dönemi

1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2019 olanlar, Celp dönemi Ağustos 2019 olmadığı halde, Ağustos 2019 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar, Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2019 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.