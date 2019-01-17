E-5'te minibüs cayır cayır yandı!
E-5 Otoyolu'nda bir yolcu minibüsü alev aldı. Sürücüler canhıraş bir şekilde yangını söndürmeye çalışırken, araçta yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.17 Ocak 2019 Perşembe 09:24
E-5 Karayolu Yenisahra Mevkii'nde seyir halinde giden bir yolcu minibüsü birden alev aldı.
Sürücüler müdahale etti
Minibüsün motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Aracın yandığını fark eden minibüs şoförü anında alevlere müdahale etti. Minibüsün yandığını gören diğer sürücüler ise araçlarından getirdikleri yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.
Yol trafiğe açıldı
E-5'te minibüsü söndürmek için büyük bir uğraş verilirken, o anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Öte yandan yangın nedeniyle trafik oluşurken, söndürülen minibüs yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.
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