E-5’te ilginç dakikalar! Arabalarla taşıdılar...

Olay İstanbul Marmara Ereğlisi’nde gerçekleşti. İstanbul balık halinden Tekirdağ ve Edirne’ye palamut götüren kamyon kaza yaptı. Kamyondaki tonlarca palamut E-5'e saçıldı.

Civardaki vatandaşlar palamutları araçlarına ve el arabalarına doldurarak taşıdı.

Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı. Kazada şoförün yaralandığı, hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirlendi.