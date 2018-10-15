E-5’te ilginç dakikalar! Arabalarla taşıdılar...
İstanbul balık halinden Tekirdağ ve Edirne’ye palamut götüren bir kamyon Marmara Ereğlisi’nde kaza yaptı.15 Ekim 2018 Pazartesi 09:35
Olay İstanbul Marmara Ereğlisi’nde gerçekleşti. İstanbul balık halinden Tekirdağ ve Edirne’ye palamut götüren kamyon kaza yaptı. Kamyondaki tonlarca palamut E-5'e saçıldı.
Civardaki vatandaşlar palamutları araçlarına ve el arabalarına doldurarak taşıdı.
Bir süre trafiğe kapanan yol daha sonra trafiğe açıldı. Kazada şoförün yaralandığı, hayatını kaybeden kimsenin olmadığı belirlendi.
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