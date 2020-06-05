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Aktüel

E-5 karayolunda yoğun trafik havadan görüntülendi

Korona virüs salgını kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı duyurulması E-5’te İstanbullar akşam saatlerinde de yoğun trafik oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:53:17 -
E-5 karayolunda yoğun trafik havadan görüntülendi

Korona virüs salgını kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı duyurulması E-5’te İstanbullar akşam saatlerinde de yoğun trafik oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi.


Yeni tip korona virüs salgını sürecinde kontrollü normal hayat geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacağı duyurulmuştu. Şehir içi ve şehir dışına giden yollarda gün boyu yoğun trafik oluştuğu görülmüştü. Akşam saatlerinde de E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştuğu görüldü. Oluşan yoğun araç trafiği drone ile havadan görüntülendi.

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