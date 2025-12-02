  • İSTANBUL
Ekonomi

Dyson'a şok! Rekabet Kurumu devreye girdi

Dyson'a şok! Rekabet Kurumu devreye girdi

Rekabet Kurumu, Dyson’ın Türkiye’deki satış ve dağıtım politikalarını incelemeye aldı. Başlatılan soruşturma, firmanın 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediğini ortaya koyacak ve piyasa dengeleri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rekabet Kurumu, ev ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, firmanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülecek.

Kurum tarafından yapılan ön incelemede, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş olabileceği ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliği taşıyan davranışlar sergileyebileceği değerlendirildi. Bu bulgular üzerine firmanın faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir soruşturma açılmasına karar verildi.

 

SUÇLAMA KONUSU NE?

Dyson’ın Türkiye’de kablosuz süpürgeler, saç bakım cihazları, hava temizleyicileri ve el kurutma makinelerini içeren geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında firmanın uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik yöntemler ayrıntılı olarak incelenecek.

