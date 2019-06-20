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DYP'den flaş açıklama! "İmamoğlu'nu destekleyeceğiz"

DYP Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, "DYP olarak verdiğimiz ilk kararda herhangi bir değişiklik yok ve bu pazar yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'' dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:17
DYP'den flaş açıklama! "İmamoğlu'nu destekleyeceğiz"

Doğru Yol Partisi (DYP) Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu, parti olarak 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Abdullahoğlu yaptığı basın açıklamasında, "DYP olarak verdiğimiz ilk kararda herhangi bir değişiklik yok ve bu pazar yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'' dedi.

Abdullahoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Doğru Yol Partisi'nin İstanbul'da önemli sayıda gönüldaş ve sempatizanı bulunmaktadır. Bu sayı özellikle başa baş çıkabilecek seçim sonuçlarında seçimin kaderini direkt etkileyebilecektir. Nitekim 31 Mart seçim sonuçlardaki küçük fark konunun büyük önemini göstermiş bulunmaktadır. Doğru Yol Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde vereceğimiz tam destekle katkı sunacak ve tarihi görevimizi yapmış olacağız."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:17
  1. Doğru Yol Partisi (DYP)
  2. DYP Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu
  3. İstanbul seçimleri
  4. açıklama
  5. Ekrem İmamoğlu

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