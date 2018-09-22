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Düzyatan'dan Diriliş'e büyük destek!

Diriliş Ertuğrul'un Engin Altan Düzyatan'ı ülkede yaşanan maddi sıkıntılar dolayısıyla yapımcıların oyuncu ücretlerini azaltacağını duyurmasına destek verdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
Düzyatan'dan Diriliş'e büyük destek!

Nişantaşı'nda görüntülenen Engin Altan Düzyatan, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Yapımcıların oyuncuların ücretlerini azaltacağı yönündeki açıklamalarına ünlü oyuncu; "Ülkede insanlar sıkıntıdaysa, biz de fedakarlık göstereceğiz. Ülkenin önemli bir kısmında maddi sıkıntı var. Biz de gerekirse kemer sıkacağız" şeklinde destek verici yönde açıklamalarda bulundu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 18:03
  1. Engin Altan Düzyatan
  2. Diriliş Ertuğrul

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