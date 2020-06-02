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Aktüel

Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:50:19 -
Düziçi’nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ormanlık alanda, Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, alanda yaptığı aramada 152 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili H.E ve A.E. gözaltına alındı.


Hint kenevirleri jandarma ekiplerince imha edildi.

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