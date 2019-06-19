Düzensiz regl yaşıyor olmanızın sebepleri nelerdir?

Düzensiz regl kadınlar için birçok olumsuzluğu tetikleyebilir. Yaşanan bu durum hem fiziksel hem de duygusal sorunları tetikleyebilir.

Adet düzensizliği nedir?

21 günden az aralıklarla regl oluyorsanız buna 'polimenore' denir. 35 günden uzun aralıklarla regl görülüyorsan buna 'oligomenore' denir. Ayrıca regl bir haftadan uzun ve yoğun şekilde sürerse buna da adet düzensizliği denir. Böyle bir sorun yaşıyorsanız mutlaka hızlıca bir uzmanla görüşmelisiniz.

Düzensiz regl neden yaşanır?

Hormanel dengesizlik

Genetik farklılıklar

Stres, kaygı

Tiroid hastalıkları

Şeker hastalığı

Anoreksiya

Lohusalık

Adet düzensizliğinin diğer belirtileri nelerdir?

Sivilce

Baş ağrısı

Sinirlilik

Aşırı duygusallık

Göğüslerde şişlik

Sırt ağrısı

Adet düzensizliği nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar her hasta için farklı bir tedavi yöntemi belirlemek durumundadırlar. Tedavi uygulanmaya başlanmadan önce hastanın farklı sağlık sorunları olup olmadığı araştırılır, tahliller yapılır.

Kadınlar ne yapmalı?

Tedavi aşamasında uzmanınızın her söylediğine harfiyen uymak çok önemlidir. Ayrıca stresten uzak durmak yaşanan bu süreci bir hayli hafifletecektir. Düzensiz adet yaşıyorsanız spor alışkanlığı kazanmanız da vücudunuza bir hayli iyi gelecektir.

Hesaplamayı ihmal etmeyin!

Tedavi aşamasında mutlaka adet takvimi tutmalısınız. Tuttuğunuz bu takvim doktorunuz için de son derece önemli olacaktır.