Düzensiz göçte büyük düşüş

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının kesişim noktasında olması, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle, zengin Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması düzensiz göçmenler tarafından transit güzergâh olarak kullanılıyor. Son yıllarda bölgesinde yükselen güç olması üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’yi transit ülke konumundan çıkarıp hedef ülke konumuna taşıdı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren, Türkiye’de kalan ve Türkiye’den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmayan kişileri takip eden İçişleri Bakanlığı Göç idaresi Genel Müdürlüğü, 2019 yılında düzensiz göçmen sayısında aylara göre de düşüş yaşandığını belirledi. Açıklanan verilere göre, bu yılın ocak ayında 13 bin 589, Şubat ayında 15 bin 614 ve Mart ayında 9 bin 833 düzensiz göçmen Türkiye’ye giriş yaptı. 2018 yılında hem göçmen kaçakçılığı, hem de düzensiz göçmen sayısı zirve yapmıştı.