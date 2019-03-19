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Düzensiz göçmenler Kayseri'de yakayı ele verdi

Kayseri'de gelen ihbar üzerine yasa dışı yollardan yurda giriş yapan göçmenler yakalandı.

19 Mart 2019 Salı 10:17
Düzensiz göçmenler Kayseri'de yakayı ele verdi

Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 10 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Kahramanmaraş kavşağındaki bir lokanta önünde 10 düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 10 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Sahte kayıtları ortaya çıktı

Van'dan yolcu otobüsüyle İstanbul'a gitmek üzere yol çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin üst aramasında, Van Valiliği ibaresi bulunan sahte kayıt ve yol izin belgesi ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Kayseri Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:38
  1. Van
  2. Kahramanmaraş
  3. İstanbul
  4. Kayseri
  5. Kayseri-Malatya
  6. düzensiz göçmenler

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