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Gündem Düzensiz göçmen operasyonunda 4 gözaltı!
Gündem

Düzensiz göçmen operasyonunda 4 gözaltı!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 23:52:00 -
Düzensiz göçmen operasyonunda 4 gözaltı!

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı İnsansız Hava Aracı tarafından Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

4 kişi gözaltına alındı!

Bölgeye gönderilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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