  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor
Kripto piyasasında sert yükseliş!
İngiltere'den Taliban açıklaması: 2 ülkeye ihtiyacımız var
Astsubay Kıdemli Başçavuş koronavirüse yenildi
Ekonomi Düzenli toplantılar yapılacak! Irak ile Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı
Ekonomi

Düzenli toplantılar yapılacak! Irak ile Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2021) imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 15:04:00 -
Düzenli toplantılar yapılacak! Irak ile Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı

İmzalar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Mohamed Saheb Al-Daraji tarafından atıldı. Anlaşma, Türkiye ve Irak arasında iş birliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. SSİ Anlaşması, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek “Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları” ile bu toplantılarda belirlenen iş birliği konularının olgunlaştırılarak takip edilmesini sağlayan resmi ve teknik heyet ziyaretleri de bu anlaşma kapsamında icra edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay