Düzenli çörek otu tüketiminin faydaları
İki hafta boyunca çörek otu tükettiğinizde vücudunuzda neler oluyor? Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu çiğ yenebilir mi? Çörek otunu çiğnemek yararlı mı? Çörek otu yağını kullanmam gerekir mi?07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:57
Çörek otunun yararlı olduğu, neredeyse herkes tarafından bilinir. Kahvaltıdan önce bir çay kaşığı kadar çiğneyip tüketeceğiniz çörek otu, içeriği sayesinde, bütün sistemlere temas eder.
Doğal yağ içeriyor olması ve birçok vitaminin vücuda girmesini desteklemeside oldukça önemli özelliklerindendir. Poğaça, çörek, kahve ve çiğ olarak her türlü besinin yanında tüketebileceğiniz gibi, yağını kullandığınızda da aynı etkiyi görmeniz mümkün.
Uyarı: 2 hafta tükettikten sonra, 2 haftalık ara vermeniz gerekir.
Düzenli çörek otu tüketiminin faydaları
- Solunum yollarını temizler ve genişletir.
- Vücuttaki zehrin dışarı atılmasını sağlar. İtihabı boşaltır.
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Hazmı kolaylaştırır.
- Hücrelerin yenilenmesini destekler. Yara, kızarıklık ve egzamayı iyileştirir.
- Damarlarda oluşabilecek hastalıkları önler. Damarları korur.
- Enerji verir.
- Diş etini güçlendirir.
- Adeti düzene sokar.
- Kilo dengesini kontrol altında tutar.
- Saç ve tırnakları güçlendirir.
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