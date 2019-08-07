Çörek otunun yararlı olduğu, neredeyse herkes tarafından bilinir. Kahvaltıdan önce bir çay kaşığı kadar çiğneyip tüketeceğiniz çörek otu, içeriği sayesinde, bütün sistemlere temas eder.

Doğal yağ içeriyor olması ve birçok vitaminin vücuda girmesini desteklemeside oldukça önemli özelliklerindendir. Poğaça, çörek, kahve ve çiğ olarak her türlü besinin yanında tüketebileceğiniz gibi, yağını kullandığınızda da aynı etkiyi görmeniz mümkün.

Uyarı: 2 hafta tükettikten sonra, 2 haftalık ara vermeniz gerekir.

Düzenli çörek otu tüketiminin faydaları