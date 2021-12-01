Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Dünya çapında en yaygın tüketilen kuru yemişlerden biri olan ceviz, besleyici özellikleri ve özellikle kalp ve beyin sağlığına olan faydalarıyla ön plana çıkıyor. Peki uzmanların da tavisye ettiği cevizin faydaları neler?

Uzun yıllar boyunca kilo alımı konusunda her türlü suçlamaya maruz kalan kuru yemişler konusunda yapılan son araştırmalar, onların sağlıklı beslenmenin temellerinden biri olduğunu gösteriyor. Ceviz, badem ve fındık gibi kuru yemişlerin vücudumuza çok sayıda kalori sağladığı doğru olsa da faydalarının daha da fazla olduğu unutulmamalıdır.

Kuru yemiş tüketimi metabolik sendromun ve fazla kilonun önlenmesinde oldukça faydalıdır. Tabii ki vücut için iyi olmaları, sınırsız tüketilebilecekleri anlamına gelmiyor, tüm besinler gibi ölçülü ve tavsiye edilen miktarda tüketmeliyiz.

Cevizin faydaları

Cevizler protein, B vitaminleri, özellikle folik asit ve B6 ve potasyum, magnezyum, çinko, demir, selenyum ve iyot gibi çoklu minerallerin bir kombinasyonunu sağlamanın yanı sıra zengin bir omega 3 ve omega 6 kaynağıdır.

Uzmanlara göre önerilen tüketim miktarı günde 30 gram civarındadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta doğal olmalarıdır; işlenmiş, kızarmış veya tuzlu cevizleri unutun.

Cevizin en faydalı kuru yemişlerden biri olmasını sağlayan başlıca faydaları şunlardır:

- Kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olurlar. Yağ asitleri, proteinler, lifler ve minerallerin katkısı, sağlıklı bir kalbe sahip olmamıza yardımcı olur.

- Yüksek lif içeriği, kabızlıkla savaşmamıza ve bağırsak geçişini düzenlememize yardımcı olur.

- Ceviz tokluğu artırıcı bir etkiye sahiptir, bu yüzden iştahımızı kontrol etmemize ve fazla yemememize yardımcı olur.

- Uzmanlar ve araştırmalar tarafından da teyit edildiği gibi ceviz tüketimi, içerdiği yüksek omega 3 asitleri sayesinde kolesterolü düşürür.

- Nöronal kapasite üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ceviz besleyici özellikleri sayesinde beyin sağlığını geliştirir ve bilişsel ve motor fonksiyonların gelişmesine yardımcı olur. Ek olarak, hafızaya ve konsantrasyona fayda sağlayan polifenoller açısından zengindirler.

- Farklı çalışmalar, cevizlerin serotonin seviyelerini arttırdığını gösteriyor. Cevizler bu sayede daha iyi bir ruh haline sahip olmamızı sağlar.

- Cevizler sporcular için harika yardımcıalrdır. Enerji kaynağına dönüştürülen ceviz, doğru bir toparlanmaya yardımcı olan proteinlerin katkısı sayesinde spor sırasında ve sonrasında yardımcı olur.

- Cevizler ayrıca daha iyi uyumamıza yardımcı olan melatonin sağlar. Her bir gram ceviz 3.5 nanogram melatonin içerir, farklı araştırmalar düzenli olarak ceviz yemenin melatonin hormonunun kan dolaşımındaki varlığını artırdığını göstermektedir.

- Diğerlerinin neredeyse iki katı olan en fazla antioksidan içeren kuru yemiş olarak kabul edilen ceviz, hücre hasarıyla savaşır.

- Cevizler demir ve çinko bakımından zengin oldukları için bağışıklık sistemini güçlendirir ve uyarırlar. Ek olarak, cevizin içerdiği E vitamini seviyeleri antikor üretimini uyarır, hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.

- Yapılan araştırmalar, cevizlerin çeşitli kanser türlerini geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Ceviz nasıl seçilir ve saklanır?

Kabuklu ceviz satın almak daha iyidir. Hafif ve tekdüze renkte olmalıdır, cevizi sallarken, çekirdekçik içeri yuvarlanmamalıdır; bu, uzun süre saklandıklarını ve kuruduklarını gösterebilir.

Kabuğundan ayrılmış ceviz, hızla toksinlerin etkisine maruz kalır ve çok kısa bir süre için depolanır. Bunu önlemek için üreticiler genellikle cevizlere çeşitli kimyasallar uygular.

Kabuksuz cevizler, serin bir yerde kapalı bir cam kapta bir aydan fazla saklanmaz. Kabuklular ise kuru bir yerde bir yıla kadar çok uzun süre saklanabilir.

Bir cevizi kolayca açmak için ona daha yakından bakmanız gerekir. Bir tarafta keskin bir diken ve diğer tarafta bir çöküntü vardır. Bir bıçağın ucunu çöküntü olan tarafa sokar ve döndürürseniz, cevizi kolayca açabilirsiniz.

Cevizin diğer olumlu özellikleri arasında yaşlanma sürecini yavaşlatmak, cilt ve saçın elastikiyetini arttırmak, kötü kolesterolü düşürmek, metabolizmayı hızlandırmak, vücuttaki iltihabı azaltmak, demir eksikliği anemisini önlemek ve dişleri ve kemikleri güçlendirmek bulunur.

Kaynak: Ensonhaber