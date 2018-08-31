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Düzenleme yürürlüğe girdi! Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Ticaret Bakanlığı'nın, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldığı bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:25
Düzenleme yürürlüğe girdi! Fırsatçılara göz açtırılmayacak

Ticaret Bakanlığı, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına aldı.

Bakanlığın, “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılması, aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alındı.

Söz konusu düzenlemeyle Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca gerekli denetimler yapılacak, bu yöndeki uygulamalar hızlıca tespit edilecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Böylelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenlerle ilgili daha etkin bir gözetim sağlanacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:25
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Resmi Gazete

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