Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin gri listeden çıkması için tek adımın kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme olduğunu vurguladığı demeçlerinden sonra, kriptoda regülasyon tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kimi yorumlara göre kripto düzenlemesi, Türkiye’nin blokzinciri ve kriptodaki potansiyelini güçlendirecek.

Bakan dile getirmişti

Bakan Şimşek, kasım ayının başında, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne bağlı Mali Eylem Görev Gücü tarafından “kara paranın aklanmasına ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için” iki yıl önce gri listeye alındığını hatırlatarak, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemeyi yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin tutumu proaktif

Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının 2021'e uzandığını kaydederek “Finansal otoritelerin karşısında yepyeni bir varlık sınıfı ve ekonomik ilişki formu var. Blokzinciri teknolojisi çok hızlı gelişiyor ve kapsamı çoktan Bitcoin alım satımının ötesine geçti. Tüm paydaşların haklarını gözeten sıfırdan bir yasa tasarısı hazırlamak zaman alıyor. Örneğin Avrupa, bölge çapında bir düzenleme olan MiCA için yıllardır çalışıyor. Küresel bir kripto para borsası olarak, Türkiye’nin proaktif tutumu ve bu sürecin sonuna gelindiği için umutluyuz” dedi.

Rekabeti teşvik edecek, kripto pazarını büyütecek

Küresel Kripto Adaptasyonu raporunda 12. sırada yer alan Türkiye, ham kripto işlem hacmi açısından ise dünya çapında dördüncü sırada. Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin kripto potansiyeli açısından en önemli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini dile getiren Sönmez, “Türkiye, dinamik ve genç nüfusuyla yeni yatırım araçlarını daha hızlı benimseme konusunda bölge ülkelerine rehber oluyor.” dedi.

“Düzenleyici bir yaklaşım için hazırız”

Sönmez, “Çok uzun süre ‘kumar’ olarak görülen hisse senedi yatırımcılığı, bugün yeni rekorlarla gündeme geliyor. Halka arz kavramı yediden yetmişe pek çok bireysel yatırımcı tarafından benimseniyor. Çoğu zaman sakıncalı konularla gündeme gelen ve bu sebeple toplumun önemli bir bölümünün önyargılı olduğu kriptoya ilişkin otoritelerin benimsediği ‘yasaklayıcı değil, düzenleyici yaklaşım’ Türkiye ekonomisi için yeni bir potansiyeli açığa çıkaracak" yorumunu yaptı.

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