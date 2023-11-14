  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı

Her tahmini tutan Kolçak hemen karşısına geçip duyurdu: Gram altın o tarihte 3 bin lira olacak

Arap ülkelerinden skandal “Filistin” kararı! Yok artık daha neler

Gazze’de şehir çatışmaları başladı Hamas yeni video paylaştı! İsrail askerleri kaçacak delik arıyor

Ersan Şen’den şok eden karar! Yuh artık be, yuh

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan BAE'den beklenmedik karar! ABD ile anlaştılar

ABD basını: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere

Dilan Polat sonrası yeni gelişme! Donsuz ve arsızlar gözaltına alında

‘Sarallar’ çetesi çökertildi

Şimdi de tünelde mahsur kaldılar! Ekrem varsa arıza var
Ekonomi Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor
Ekonomi

Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-14 16:21:00 - 2023-11-14 16:22:03
Düzenleme merak konusu! Kriptocular da bunu bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin gri listeden çıkması için tek adımın kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme olduğunu vurgulamıştı. Peki bu düzenlemenin finansal getirisi ne olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin gri listeden çıkması için tek adımın kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme olduğunu vurguladığı demeçlerinden sonra, kriptoda regülasyon tartışmaları yeniden gündeme geldi. Kimi yorumlara göre kripto düzenlemesi, Türkiye’nin blokzinciri ve kriptodaki potansiyelini güçlendirecek.

Bakan dile getirmişti

Bakan Şimşek, kasım ayının başında, Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne bağlı Mali Eylem Görev Gücü tarafından “kara paranın aklanmasına ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için” iki yıl önce gri listeye alındığını hatırlatarak, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemeyi yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin tutumu proaktif

Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez,  Türkiye’de kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının 2021'e uzandığını kaydederek  “Finansal otoritelerin karşısında yepyeni bir varlık sınıfı ve ekonomik ilişki formu var. Blokzinciri teknolojisi çok hızlı gelişiyor ve kapsamı çoktan Bitcoin alım satımının ötesine geçti. Tüm paydaşların haklarını gözeten sıfırdan bir yasa tasarısı hazırlamak zaman alıyor. Örneğin Avrupa, bölge çapında bir düzenleme olan MiCA için yıllardır çalışıyor. Küresel bir kripto para borsası olarak, Türkiye’nin proaktif tutumu ve bu sürecin sonuna gelindiği için umutluyuz” dedi.

Rekabeti teşvik edecek, kripto pazarını büyütecek

Küresel Kripto Adaptasyonu raporunda 12. sırada yer alan Türkiye, ham kripto işlem hacmi açısından ise dünya çapında dördüncü sırada. Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin kripto potansiyeli açısından en önemli ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini dile getiren Sönmez, “Türkiye, dinamik ve genç nüfusuyla yeni yatırım araçlarını daha hızlı benimseme konusunda bölge ülkelerine rehber oluyor.” dedi.

“Düzenleyici bir yaklaşım için hazırız”

Sönmez, “Çok uzun süre ‘kumar’ olarak görülen hisse senedi yatırımcılığı, bugün yeni rekorlarla gündeme geliyor. Halka arz kavramı yediden yetmişe pek çok bireysel yatırımcı tarafından benimseniyor. Çoğu zaman sakıncalı konularla gündeme gelen ve bu sebeple toplumun önemli bir bölümünün önyargılı olduğu kriptoya ilişkin otoritelerin benimsediği ‘yasaklayıcı değil, düzenleyici yaklaşım’ Türkiye ekonomisi için yeni bir potansiyeli açığa çıkaracak" yorumunu yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kripto" için kritik söylemler ön planda
"Kripto" için kritik söylemler ön planda

Ekonomi

"Kripto" için kritik söylemler ön planda

Kripto parada ibre yukarıda
Kripto parada ibre yukarıda

Ekonomi

Kripto parada ibre yukarıda

Kripto para borsası iflas etmişti! CEO dolandırıcılık davasında suçlu bulundu
Kripto para borsası iflas etmişti! CEO dolandırıcılık davasında suçlu bulundu

Ekonomi

Kripto para borsası iflas etmişti! CEO dolandırıcılık davasında suçlu bulundu

BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!
BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

Ekonomi

BAE'liler duyurdu: Kripto para kılavuzu için dikkat çeken gelişme! Harekete geçti: Lisanssız şirketler için geçit yok!

Kripto paranın vitesi patladı
Kripto paranın vitesi patladı

Ekonomi

Kripto paranın vitesi patladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23