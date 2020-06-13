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Siyaset

‘Düzelttim’ deyip aynı şeyleri tekrar ediyor! CHP’li İbrahim Kaboğlu konuştukça daha da battı

"Sultanahmet Camii de müze olsun" diyerek partisinin kirli geçmişinin üzerine adeta 'tüy diken' CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya dair yaptığı yeni açıklamayla iyice batırdı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kaboğlu'nun son açıklamasının ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:13:00 - 2020-06-13 20:19:46

Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması gündemdeki yerini korurken, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii’nin de müze olması gerektiğini savundu.

Kaboğlu’nun skandal sözleri Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan Kaboğlu, sözlerine açıklık getirmek istersen iyice battı. Kaboğlu, “Öyle bir şey olabilir mi? Ben ‘Sultanahmet ibadethane olmaktan çıkarılsın' demedim. İbadethane olmaktan çıkarılması değil, daha evrensel bir bakışla empati yapma anlamında söyledim.” dedi.

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Kaboğlu’nun sözlerini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin isteklerinin üzerinin kapatıldığını söyledi. Kaboğlu'nun düne kadar KHK'lı olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, "KHK'lı olma kararının ne kadar doğru olduğunu şimdi anlıyoruz" dedi.

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Yorumlar

Ugur

Ne olacak bu chp nin Hali hepsi kafayi yemis durumda bunlara IQ testi yapmak lazim
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Ibrahim Alkılıç

Bizim Dindar gazetelerimiz bu Abdülkadir Selvi isimli Hürriyet gazetesinin muhaberini El üstünde tutuyorlar. Bu adam sanki bulunmaz Bursa kumaşı. Ne özelliği olduğunu Anlamak mümkün değil. Ama bu bizim dindar gazetelerimizin dindar editörleri çok seviyorlar. Madem öyle, mübarek olsun.
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