‘Düzelttim’ deyip aynı şeyleri tekrar ediyor! CHP’li İbrahim Kaboğlu konuştukça daha da battı

Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması gündemdeki yerini korurken, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camii’nin de müze olması gerektiğini savundu.

Kaboğlu’nun skandal sözleri Türkiye genelinde büyük infiale neden oldu.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan Kaboğlu, sözlerine açıklık getirmek istersen iyice battı. Kaboğlu, “Öyle bir şey olabilir mi? Ben ‘Sultanahmet ibadethane olmaktan çıkarılsın' demedim. İbadethane olmaktan çıkarılması değil, daha evrensel bir bakışla empati yapma anlamında söyledim.” dedi.

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Kaboğlu’nun sözlerini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin isteklerinin üzerinin kapatıldığını söyledi. Kaboğlu'nun düne kadar KHK'lı olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, "KHK'lı olma kararının ne kadar doğru olduğunu şimdi anlıyoruz" dedi.