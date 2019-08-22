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(Düzeltme) Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’ isimli kişisel sergisi 5 Eylül’de açılıyor

Genç sanatçı Şahin Demir, ‘Sessizliğin İçinden’ isimli kişisel sergisiyle 5 Eylül-5 Ekim günlerinde ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
(Düzeltme) Şahin Demir’in ‘Sessizliğin İçinden’ isimli kişisel sergisi 5 Eylül’de açılıyor

Genç sanatçı Şahin Demir, ‘Sessizliğin İçinden’ isimli kişisel sergisiyle 5 Eylül-5 Ekim günlerinde ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.


Genç sanatçı Şahin Demir, Pablo Neruda’nın Sessizlik Şiirinden ilham aldığı soyut portrelerinden oluşan ‘Sessizliğin İçinden’ isimli kişisel sergisiyle 5 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Sevil Dolmacı Art Gallery’de ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor.


İstanbul’da gerçekleşecek ilk kişisel sergisi için Pablo Neruda’nın Kuruntular Kitabı’nda bulunan ‘Sessizlik Şiiri’nden yola çıkan genç sanatçı Şahin Demir, akrilik ve yağlı boya tekniğiyle ürettiği soyut portreleriyle öne çıkıyor.


Kompozisyonlarında tercih ettiği renkler ve boyalar aracılığıyla kaosun, gürültünün ve hareketin oluşturduğu tezatlığı eserlerine taşıyan Demir, izleyiciyi tek bir saniye için bile olsa durgunlaşmaya ve eserlerin sessizliğini dinlemeye davet ediyor.


Bir an olsun toprağın yüzünde


konuşmayalım hiçbir dilde,


bir saniye duralım,


sallamayalım kollarımızı bu kadar.


Pablo Neruda

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
  1. sanat
  2. sergi

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