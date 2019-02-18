0553 313 94 23

(Düzeltme) AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı Güven’le görüştü

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van geneli doktor ihtiyaçlarını görüşmek için Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
(Düzeltme) AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı Güven’le görüştü

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van geneli doktor ihtiyaçlarını görüşmek için Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’i ziyaret etti.


Bin 500 yataklı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe devlet hastanelerinin doktor ihtiyaçlarını tespit eden il sağlık müdürlüğünün talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, şehrin öncelikli doktor ihtiyaçları masaya yatırıldı. Hastanelerde hastaların sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi sağlık hizmeti almaları yönünde ihtiyaç duyulan acil branşlar, Bakan Yarımcısı Güven’e iletildi.


Van Milletvekili ve MKYK üyesi Gülaçar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa hizmet ettiğini, çevre iller Ağrı, Hakkâri, Muş ve Bitlis illeriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 500 bin kişiye hitap ettiğini belirtti. Gülaçar, doktor eksikliği nedeniyle hizmetlerin kısmen aksadığını, ancak bunu çözeceklerini ifade etti.


Milletvekili Kartal da, sağlık yatırımları ve doktor ihtiyacı ile ilgili ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, 27 Şubat’ta yapılacak 85. dönem kurasında Sağlık Bakanlığının Van’a pozitif ayrımcılık yapacağını kaydetti. Özellikle kadın doğum, çocuk ve nöroloji uzmanları konusunda acil ihtiyaç olduğunu ifade eden Kartal, bu konudaki talepleri Bakan Yardımcısı Güven’e ilettiklerini söyledi.


Milletvekili Arvas ise, AK Parti hükümetleri döneminde tamamlanan ve devam eden yatırımlarla Van’ın sağlıkta cazibe merkezi olduğunu dile getirerek, Van’ın yatırım planlamasında mevcut nüfusu ile değil, hitap ettiği hinterlandın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. AK Parti döneminde Van’ın sağlık alanında önemli yatırımlar kazandığını, bu yatırımların doktorlarla daha da anlam kazanacağını vurgulayan Arvas, daha öncede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bilgilendirdiklerini, hekim ihtiyaçları konusunda yazışmalar yapıldığını kaydetti. Ziyaret ettikleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’in de konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ve duyarlılık gösterdiğini ifade eden Arvas, çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Doktorların genel olarak Van’a gelmeme nedeni veya geldikten sonra burada uzun süre kalmama nedenlerinin terör algısı olduğunu hatırlatan Arvas, “Bugün sağlanan güven ve huzur ortamında normalleşmenin başladığını belirterek, ülke kamuoyunda terörle anılan Van algısının değiştirilerek kadirşinas insanıyla, turizmi, doğası ve gölü ile anılması birçok şeyin değişmesine vesile olacaktır” dedi.


Arvas, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olacak şekilde merkezde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunumu için ek bir binada sağlık tesisinin yeniden hizmete açılacağını söyledi. Arvas, öncelikle acil ve çocuk acil servisi olarak hizmet vermesi düşünülen ek binada, birçok branşta da poliklinik hizmeti vermesi de planlandığını kaydetti.


Gürpınar Devlet Hastanesinin de mart ayı içerisinde hizmete açılacağını duyuran Milletvekili Arvas, ilçe hastanesinde dâhiliye, çocuk, kadın ve doğum uzmanları ile aile hekimlerinin hizmet vereceğini belirtti. Yapılan yatırımlar Van’da sağlık hizmetlerinin kalitesini yükselteceğini ifade eden Abdulahat Arvas, Van’ı her alanda geleceğe taşıyacaklarını ifade ederek, sağlık tesislerinin Van’a hayırlı olmasını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler Mart ayında yapılacak
    1. Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler Mart..
    2. Erdoğan: "Türkiye sınırlarının dibinde..
    3. İstanbullular en çok domates aldı
    4. "Ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 311..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. "Erzurum Şehir Hastanesi kendi..
    8. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir..
    9. Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye..
    10. Yıkamaya verilen yorganın içinden..
    11. Reina saldırganının ifadesi ortaya çıktı
    12. TBMM heyeti Azerbaycan'da
    13. EGM PÖH alımı ne zaman yapılacak? 2019..
    14. Tek hamlelik karşılık! İranlı rakibine..
    15. Mesut Doğan kimdir nerelidir? Mesut..
    16. Zırhlı Birlikler darbe davasında ara..
    17. Milletvekillerinden Şahinbey’in..
    18. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel..
    19. Yıkılacak diye eve girmeye korkuyorlar
    20. Kuşadası’nda CHP’ye 1384 kişi üye oldu
    21. Süleyman Kılınç marangoz esnafıyla bir..
    22. Hatay’da 82 kaçak göçmen yakalandı
    23. KOAH hastalığı nedir? KOAH belirtileri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salda Gölü'nü..
    25. Ukrayna’da öldürülen Bolulu tır şoförü..
    26. Konut fiyat endeksi yüzde 9.69 arttı
    27. GÜNCELLEME - Zeytin Dalı Harekatı'nda..
    28. Saadet Partisi Ankara adayını belirledi
    29. Eşi 'satamazsın' deyince inat etti!..
    30. Salihlili judocu Türkiye şampiyonu oldu
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?