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Aktüel DÜZELTME - "Ukrayna Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı fırsatı
Aktüel

DÜZELTME - "Ukrayna Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı fırsatı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: - "Ukrayna'nın 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:44:00 -
DÜZELTME - "Ukrayna Türkiye'ye 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapacak" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Ukrayna'da Türk müteahhitler için 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı fırsatı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Ukrayna devletinin kendi ülkesinde 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştireceğini, yatırım miktarının, özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat olduğunu belirtti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, TOBB ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında kurulan Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nun Türk tarafı üyeleri, ilk toplantılarını online olarak gerçekleştirdi.

Açıklamada, online toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Eş Başkanı da olan Matlı, Ukrayna'nın 45 milyonluk iyi eğitimli nüfusu ve coğrafi konumuyla Türkiye'nin Karadeniz’deki çok önemli ve stratejik bir komşusu olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün artarak geliştiğini ifade eden Matlı, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk dokuz ayında, pandemi koşullarına rağmen karşılıklı ticaretimizde artış yaşandı. İki ülke arasında 2023 yılı sonunda 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi belirlendi. Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri henüz tamamlanmadı ancak anlaşma yürürlüğe girince, ticari ilişkilerde daha sağlam bir zemine kavuşmuş olacağız. Böylece 2023 yılı sonu için koyduğumuz ticaret hacmi hedefine de daha rahat ulaşmış olacağız. Ukrayna’da şu an itibariyle 700 civarında Türk firması bulunuyor ve 3,6 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Türk firmaları özellikle inşaat konusunda çok başarılı ve Ukrayna’da toplam değeri 7 milyar doları bulan 200’ü aşkın projede de Türk müteahhitlerinin imzası var. Ukrayna hükümeti önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirecek, açıklanan bu yatırım miktarı, özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından ciddi bir fırsat."

Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan da Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını ve son 5 yılda ilişkilerin ivme kazandığını ifade etti.

Pehlivan, 4,9 milyar dolarlık dış ticaret hacminin daha da geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Toplantıya, Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu üyeleri de katıldı.







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