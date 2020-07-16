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DÜZELTME - "Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu" başlıklı haberimizin son paragrafındaki "kurtarılamayarak rağmen" ibaresi "rağmen kurtarılamayarak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yenid

Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 03:59:07 -
DÜZELTME - "Siirt Pervari'deki terör operasyonlarında ağır yaralanan 2 Özel Harekat polisi şehit oldu" başlıklı haberimizin son paragrafındaki "kurtarılamayarak rağmen" ibaresi "rağmen kurtarılamayarak" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yenid

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



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