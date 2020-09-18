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Aktüel DÜZELTME - "Bitlis'te Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı" haberimizin başlık ve girişinde "Beşkaynak" ifadesi sehven "Beşyanak" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DÜZELTME - "Bitlis'te Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı" haberimizin başlık ve girişinde "Beşkaynak" ifadesi sehven "Beşyanak" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı - İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katılıyor - Yurt içinde 13 Temmuz'dan bu yana yürütülen Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:09:33 -
DÜZELTME - "Bitlis'te Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı" haberimizin başlık ve girişinde "Beşkaynak" ifadesi sehven "Beşyanak" olarak yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personelin görev aldığı 44 tim görev alıyor.

Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yurt içinde yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda ayrıca 38 iş birlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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