DÜZELTME - 23.06.2020 tarihinde yayımladığımız "Esed rejiminin savaş suçluları listesi kabarık" başlıklı haberde, "Yarbay Ala Durubi" ismi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ANKARA (AA) - TEMİM HOCAOĞLU/MUHAMMED YUSUF - Beşşar Esed rejiminin Mart 2011'de başlayan iç savaşı bastırmak için oluşturduğu mekanizmalarda yer alan birçok isim, savaş suçlusu olarak kayıtlara geçti.



Esed rejiminin, kimyasal silah kullanımı, keyfi tutuklama, tecavüz ve işkence, sivil yerleşim yerlerini bombalama, terör örgütleri ve paralı milisleri istihdam etme, yasaklı silah kullanma, tehcir, abluka ve hastaneleri hedef alma başta olmak üzere geniş bir alanda işlediği savaş suçları, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağımsız insan hakları kuruluşlarının raporlarına yansımıştı.



Savaş suçlarını işleme talimatlarının kimler tarafından verildiği ve rejim mensuplarının bu suçları işlerken nasıl bir emir-komuta zincirini takip ettiği sorularının cevapları ise uzun yıllardır aranıyor.



AA muhabirleri, Esed rejiminin Suriye iç savaşının başından bu yana nasıl bir güvenlik bürokrasisi ortaya koyduğunu, savaş suçlarını işlerken hangi kurumlarını alet ettiğini, bu kurumların birbirleriyle olan ilişkilerini ve söz konusu kurumların üst düzey görevlerinde bulunup savaş suçlarına karışmış önde gelen isimleri, bir dönem rejimde kritik görevlerde bulunmuş askeri ve siyasi kaynaklardan edindiği bilgiler ve bu konuda yayınlanan muteber belgeler doğrultusunda derledi.



- Rejimin savaş suçları mekanizmasında yer alan kurumlar



Esed rejimi, 2011 yılının mart ayında demokratikleşme talebiyle sokağa çıkan halkın barışçıl gösterilerini rejimin varlığına bir tehdit olarak algılamış ve askeri yollarla bastırma yoluna gitmişti. Bu amaç doğrultusunda Devlet Başkanı ve Suriye Anayasası’nın 105. Maddesi uyarınca Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı sıfatıyla görev yapan Beşşar Esed ve Ulusal Güvenlik Bürosu’nun talimatlarıyla, Başkent Şam’da Merkezi Kriz Odası adında üst düzey güvenlik yetkililerin bulunacağı bir ekip kurulması kararlaştırıldı.



Dönemin Genelkurmay Başkanı Hasan Turkmani’nin başkanlığına getirildiği Merkezi Kriz Odası, Savunma Bakanı (Davud Racha), Savunma Bakanı Yardımcısı (Asıf Şevket) İçişleri Bakanı (Muhammed el-Şaar), Genel İstihbarat Başkanı (Ali Memluk), Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı (Hişam Bahtiyar), Siyasi Güvenlik Dairesi Başkanı (Muhammed Dib Zeytun), Askeri İstihbarat Başkanı (Abdulfettah Kudsiyye) ve Hava İstihbarat Başkanı Cemil Hasan'dan oluştu. Bu çekirdek kadronun kontrolünde yapılandırılan konsorsiyumda, Suriye genelinde görev yapan dört istihbarat birimi; Siyasi Güvenlik Şubesi, Askeri İstihbarat Şubesi, Genel İstihbarat Direktörlüğü ve Hava İstihbarat Direktörlüğü’nün yanı sıra, Rejimi Koruma Birliği, Kriminal Güvenlik Dairesi, İçişleri Bakanlığına bağlı Polis ve Özel Kuvvetler Birimleri, Baas Partisi unsurları, Savunma Bakanlığına bağlı teşkilatlar ve milisler görevlendirildi.



Hafız Esed döneminde kurulan, her bölge ve ilde yapılanması bulunan, ülkedeki dört istihbarat kuruluşunun temsilcisini bir araya getiren, Baas Partisi temsilcisinin yönetici pozisyonunda bulunduğu ve üst rütbeli bir askerin başkanlığı altında faaliyet gösteren Güvenlik Komiteleri de kriz masası tarafından tam yetkiyle gösterileri bastırmakla görevlendirilen kurumlar arasında yerini aldı. Göstericilerin barışçıl eylemlerini il ve bölge bazında bastırma görevini yürüten Güvenlik Komiteleri, içinde ordu, istihbarat, polis, özel kuvvetler, rejimi koruma birlikleri personelinden oluşan ekipler kurdu. Asker, sivil ve Baas Partisi yöneticilerinin bir araya gelerek idare ettiği bu ekipler gösterilere katılanları, gösterileri düzenleyenleri ve bu gösterileri destekleyenlerin peşine düşerek, keyfi tutuklama ve infaz yoluyla sindirme politikası uyguladı.



Esed rejiminin halka yönelik şiddetinin protestolara katılanların sayısını artırmasıyla, Esed rejimi emekli olmuş Tuğgeneral Velid Abaza ve Tuğgeneral Nebhan Sibahi gibi üst rütbeli askeri yetkilileri yeniden göreve çağırarak, çoğunluğu Alevi vatandaşlardan oluşan Halk Komiteleri’ni kurdurdu. Şebbiha olarak adlandırılan, ismi suçlara karışmış birçok sivil, Halk Komiteleri ve diğer güvenlik kurumları tarafından istihdam edilerek, savaş suçları zincirine bir halka olarak eklendi.



- Savaş suçlarını işleyen rejim mensupları



Esed rejiminin, 2011 yılından itibaren barışçıl gösterileri bastırmak için kurduğu güvenlik mekanizmalarının yönetici pozisyonlarında çoğu asker, birçok isim görev aldı. Doğrudan Esed’e bağlı olan bu güvenlik yapılanmaları, çok geçmeden sivil veya askeri yargıdan bağımsız olarak hareket eden suç işleme mekanizmalarına dönüştü.



Rejimin bu suç mekanizmalarında kimlerin yer aldığı sorusu üzerine, Suriye Eski Başbakanı Riyad Hijab başta olmak üzere, çok sayıda avukat ve rejimden ayrılan subayın katkısıyla Pro-Justice (Adalet Yanlısı) grubu tarafından “Kara Liste” adlı çalışma 2019 yılında yayınlandı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir savaş suçluları listesi sundu. AA, bu çalışmalarda yer verilen isimler ile muhabirlerinin farklı kaynaklardan araştırmalarla elde ettiği isimleri karşılaştırıp yeni bir derleme yaptı. Bir dönem rejimin üst düzey güvenlik birimlerinde çalışmış ve savaş suçlarına karışmış isimler şöyle:



Rejim lideri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Beşşar Esed

Korgeneral Fehd Casim el-Freyc

Korgeneral Ali Abdullah Eyyüb



Korgeneral Muhammed Mahmud Mahla



Korgeneral Bassam Haydar



Korgeneral Adnan Cemil İsmail



Korgeneral Hasan Muhammed Muhammed



Korgeneral Bessam Mirhaj el-Hasan



Tümgeneral Mahir Esed

Tümgeneral Cemal Muhammed Yunus

Tümgeneral Refik Mahmud Şihadeh



Tümgeneral Vecih Yahya Mahmud



Tümgeneral Edip Nemr Selame



Tümgeneral Ali Memluk



Tümgeneral Hassan Mirhac Mirhac



Tümgeneral Zuheyr el-Esad



Tümgeneral Muhammed Rahmun



Tümgeneral Muhammed el-Şaar



Tümgeneral Vasil Halid el-Samir el-Avayd



Tümgüneral Salim Harba



Tümgeneral Cemil el-Hasan



Tümgeneral Muhammed Dib Zeytun



Tümgeneral Husam Luka



Tümgeneral Nasır el-Ali



Tümgenera Abdulfettah Suleyman Kudsiye



Tümgeneral Nasır Dib



Tümgeneral Talal Şefik Mahluf



Tümgeneral Zaid Salih



Tümgeneral Gassan İsmail



Tümgeneral Ramadan Muhammed el-Ramadan



Tümgeneral Muvaffak Muhammed Asaad



Tümgeneral Avs Ali Aslan



Tümgeneral Şevki Yusuf



Tümgeneral Cevdet Salibi Mavas



Tümgeneral Muhammed İbrahim Kaddur



Tümgeneral Kifah Milhim



Tümgeneral Nazih Hassun



Tümgeneral Tevfik Yunus



Tümgeneral Ali Vannus



Tümgeneral Riyad Habib Abbas



Tümgeneral Ahmed Muhammed Ballul



Tümgeneral Gassan Halil



Tümgeneral Cuma Muhammed el-Casim



Tümgeneral Malik Hassan



Tümgeneral Fuad Ahmed Hamuda



Tümgeneral Hikmet Musa Salman



Tümgeneral Ekrem Muhammed



Tümgeneral Ali Muhammed Ganim



Tümgeneral Muhammed Ali Subuh



Tümgeneral Badi Süleyman Mualla



Tümgeneral Saci Derviş



Tümgeneral Hassan Ali



Tümgeneral İmad Naffuri



Tuğgeneral Cevdet el-Ahmed



Tuğgeneral Hafız Muhammed Mahluf



Tuğgeneral Abdulselam Fecir Mahmud



Tuğgeneral Suheyl el-Hasan



Tuğgeneral Salih el-Abdullah



Tuğgeneral Salih el-Abdullah



Tuğgeneral Fayiz Beddur



Tuğgeneral Cevdet İbrahim Safi



Tuğgeneral Kusey İbrahim Mihub



Tuğgeneral Sayil Es’ad Davud



Tuğgeneral Luey el-Ali



Tuğgeneral Mazin el-Kanj



Tuğgeneral Malik Alya



Tuğgeneral Muhamemd Zamrini



Tuğgeneral Vefik Nasr



Tuğgeneral Mufid Vardah



Tuğgeneral Yasin Ahmed Dahi



Tuğgeneral Gassan Bilal



Tuğgeneral Gassan Haddad



Tuğgeneral Muhammed Haluf



Tuğgeneral Şefik Massa



Tuğgeneral Naufal el-Huseyn



Tuğgeneral Eksam Mahmud



Tuğgeneral İbrahim al-Wairi



Tuğgeneral İyad İskender Mandu



Tuğgeneral Süleyman el-Tinavi



Tuğgeneral Adnan el-Ahmad



Tuğgeneral Muhamed Yusuf al-Hasuri



Tuğgeneral Malik Ali Habib



Albay Salih Sakr



Albay Sakr Rüstüm



Albay Nizar Fandi



Albay Gayas Dalla



Yarbay Dureyd İsmail Avad



Yarbay Firas Gassan Jazaa



Mühendis Muhammed Ahmed el-Said



Fadi al-Mallah



Ali al-Shali



Musib Nimr Selameh



Tuğgeneral Abdullatif el-Fehd. Hama Askeri İstihbarat Başkanı



Tuğgeneral Burhan Kaddur (ölü). Duma Askeri Güvenlik Daire Başkanı



Tuğgeneral Abdulhamid İdris Hama Askeri İstihbaratı



Tuğgeneral Hafız Cebbur 34. Tugay Komutanı



Tuğgeneral Ali El-Hüseyin 47. Tugay Komutanı



Tümgeneral Muhammed Semmur



Tümgeneral Zuheyr el-Hamed



Tümgeneral Cuma el-Ahmed



Tümgeneral Ali Yunus



Tümgeneral Berakat Berekat



Tümgeneral Mürşid Dahir



Tümgeneral Feysal Munir



Tümgeneral Selim Berekat



Tümgeneral Ahmed el-Ukde



Tümgeneral Ali Es’ad



Tümgeneral Salah el-Ali



Tümgeneral Ahmed Cemil İbrahim



Tümgeneral Ali Durgam



Tümgeneral Muhammed Hayr Bek



Tuğgeneral Atıf Necib



Tuğgeneral Hail el-Esed

Tuğgeneral Abdülselam

Tuğgeneral Şeyh Cabir Hirfan



Tuğgeneral Sair el-Omar



Tuğgeneral Suheyl Ramazan



Tuğgeneral Salah Hallum



Tuğgeneral Heysem Berekat



Tuğgeneral İyad Mahmud



Tuğgeneral Ala Saud



Tuğgeneral Nebih Rabi



Tuğgeneral Şefik Feyaz Dib



Tuğgeneral Münir Celud



Tuğgeneral Muhammed Haluf



Tuğgeneral Hızır el-Hüseyin



Tuğgeneral Taha Taha



Tuğgeneral Zülhimme Şaliş



Tuğgeneral Adnan Asi



Tuğgeneral Adnan Ahmed



Tuğgeneral Suheyl Davud



Tuğgeneral Bedi el-Ali



Tuğgeneral Hakim Muhammed Kencu Hasan



Tuğgeneral Musa Hasan



Tuğgeneral Riyad Abbas



Tuğgeneral Muhammed Receb



Tuğgeneral Habib Safya



Tuğgeneral Edib Semander



Tuğgeneral Ali Hüseyin



Tuğgeneral Ali Nadir



Tuğgeneral Cemal Abbas



Albay Semir Nizam



Albay Edib Kannu



Albay Gassan Nasur



Albay Halil Molla



Albay Malik el-Hadi



Albay Temam Dib



Albay Ali Selim



Albay Temim İsa el-Ahmed



Albay Muhammed el-Abdullah



Albay Mecid el-Abdullah



Yarbay Kinan Muhammed Galiyeh



Yarbay Ahmed Abdulhamid



Yarbay Halid el-Hatib

Yarbay Samir el-Beridi



Yarbay Emced Abbas



Yüzbaşı Samir Abbas Dib



Yarbay Adnan Riyad el-Şami



