Düzce’ye kayıtlı araç sayısı 111 bine yaklaştı

Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 110 bin 869 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 110 bin 869 oldu. Düzce ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 56 bin 390 otomobil, 2 bin 609 Minibüs, bin 603 Otobüs, 17 bin 115 Kamyonet, 4 bin 611 Kamyon, 16 bin 283 Motosiklet, 11 bin 934 Traktör, 324 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.