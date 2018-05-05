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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde araç ters döndü

Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:33
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde araç ters döndü

Kaza saat 23.00 sıralarında, Kaynaşlı Bıçkıyanı mevkiinde meydana geldi. FenerbahçeSpor Kulübü'nün bulunduğu Topuk Yaylası'ndaki göledin kenarında piknik yapan aile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Hasan Perçin idaresindeki 81 FN 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, Hasan Perçin, Duygu Perçin ve akrabaları Aynur Işık, Derya Işık ve Damla Işık yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:33
  1. Düzce
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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