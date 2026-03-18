  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerel

Düzce'den yürekleri ısıtan vefa! "Bedeli peşin ödenmiştir" diyen işletme gönülleri fethetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Düzce’de yaklaşık iki ay önce kapılarını açan bir restoran, vatan savunmasının kutsallığını ve şehitlerimizin eşsiz fedakarlığını unutmayarak tarihe geçecek bir asalet örneği sergiledi.

Etrafımızdaki ateş çemberi ve bölgedeki savaşların gölgesinde, milli birlik ruhunu şahlandıran işletme sahipleri; şehit ailelerine verilen tüm hizmetleri tamamen ücretsiz hale getirdi. Restoranın girişine asılan "Şehitlerimizin mukaddes emaneti olan ailelerimiz onur konuğumuzdur. İşletmemizden alacakları bütün hizmetler ücretsizdir. Bedeli peşin ödenmiştir" yazılı afiş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde görenlerin göğsünü kabarttı.

Düzce'de yaklaşık iki ay önce hizmete giren restoran, vatan savunmasının ve şehitlerin önemine dikkati çekmek amacıyla şehit ailelerine verilen tüm hizmetleri ücretsiz hale getirdi. İşletmenin girişine asılan "Bedeli peşin ödenmiştir" yazılı afiş, görenlerin takdirini topladı.

Kentte yaklaşık iki ay önce açılan işletmenin ortakları, çevre ülkelerde yaşanan gerilimlerin ve Türkiye'nin izlediği politikaların, şehitlerin bu vatan için ödediği bedeli bir kez daha hatırlattığını belirterek anlamlı bir uygulamaya imza attı. Vefa borcunu ödemek isteyen işletme sahipleri, restoranın girişine, "Şehitlerimizin mukaddes emaneti olan ailelerimiz onur konuğumuzdur. İşletmemizden alacakları bütün hizmetler ücretsizdir. Bedeli peşin ödenmiştir" yazılı bir afiş astı.

"En büyük bedeli zaten onlar ödedi"

Uygulamanın amacına ilişkin açıklamalarda bulunan restoran ortaklarından Kasım Şimşek, etraflarında yaşanan savaşların, şehitlerin taşıdığı değeri bir kez daha derinden hissettirdiğini ifade etti. Şehitlerin aziz hatıralarına saygı duymak ve ailelerinin yanında olmak istediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin, aziz hatıralarına saygı duymak ve onların mukaddes emanetleri olan ailelerinin yanında olmak adına işletmemizde şehit ailelerimize öncelik vermeyi borç bildik. Onlar bu vatan için en değerli varlıklarını, evlatlarını, eşlerini ve babalarını feda ederek en büyük bedeli zaten ödediler. Bizler de Halil İbrahim Sofrası olarak bu bilinçle yola çıkıyor, kapımızı ve gönlümüzü onlara sonuna kadar açıyoruz. Amacımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onların her daim yanında olduğumuzu göstermektir. Restoranımız sadece bir yemek hizmeti değil, sevginin, saygının ve vefanın buluştuğu gönül sofrasıdır. Tüm şehit ailelerimizi bu anlamlı sofrada ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyacağız. Soframızda gönlümüz de sizlere her zaman açıktır."

Gündem

Tarih

İSLAM

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23