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Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den 2019 yılının ilk iki ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam bin 775 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:33
Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den 2019 yılının ilk iki ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam bin 775 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.


Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de toplanan fındık ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den AB ülkelerine Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.


Düzce’den 2018 yılında AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:33
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