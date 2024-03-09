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Ekonomi Düzce'den Avrupa'ya 2 bin 835 ton fındık
Ekonomi

Düzce'den Avrupa'ya 2 bin 835 ton fındık

Yeniakit Publisher
2024-03-09 17:10:00 -
Düzce'den Avrupa'ya 2 bin 835 ton fındık

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2 bin 835 ton fındık ihraç edildi.

Düzce’den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere yılın ilk iki ayında 2 bin 835 ton fındık ihraç edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 Ocak ve Şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Düzce’den Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton olmak üzere toplam 2 bin 835 ton fındık ürünü ihraç edildi.

Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.

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