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Ekonomi

Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:37:31 -
Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı sürüyor

DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, 7 ayda 14 bin 585 ton iç fındık ihracat edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak-temmuz dönemi fındık üretimine ilişkin veriler paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip olan Düzce'nin bu yılki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Son olarak temmuz ayında 405 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirilen kentte, yeni sezon hasadına yarın başlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Temmuz ayında AB ülkelerine 405 ton işlenmiş iç fındık ihracat edildi. Belirlenen tarihlerde yeni sezon ürünleri toplanıp harmana serilecek ve pazara inmeye başlayacak. Yılın 7 ayında pazara inen ürünün 14 bin 585 tonu işlenerek iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderildi." ifadelerini kullandı.

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