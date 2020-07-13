  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:51:58 -
Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı.

Polis, şüphelilerin içerisinde bulunduğu iki araçta 423 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akçakoca ilçesi Liman içi barınaklar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan 1 zanlının üzerinde de 10 gram uyuşturucu madde bulundu.

Şüphelinin verdiği ifadeler sonrası 2 kişi daha gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı