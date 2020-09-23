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Aktüel Düzce'deki sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak
Aktüel

Düzce'deki sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:12:26 -
Düzce'deki sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de kamu ve özel sektörde görev yapan sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarından yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclisinin eylül ayı toplantısında, sağlık çalışanlarına yönelik örnek bir karara imza atıldı.

Kentte görev yapan, kamu ve özel sektör dahil tüm sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması, oy birliğiyle kabul edildi.

Sağlık çalışanları, 31 Aralık'a kadar şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

- Özlü: "Sağlık çalışanlarına hayatımızı emanet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde değeri bir kez daha anlaşılan sağlık personelinin ortaya koyduğu fedakar mücadelenin hak ettiği karşılığı alması gerektiğini kaydetti.

Özlü, sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığına işaret ederek "Sağlık çalışanlarına hayatımızı emanet ediyoruz. Kimse onların kendi hayatlarını ortaya koyarak çalışmasını görmezden gelemez. Bu süreçte bile sağlıkta şiddet haberleri duyuyoruz, üzülüyoruz. En kısa sürede bu konuda caydırıcı adımlar atılacağına inanıyorum. Biz de belediye olarak onların hayatını kolaylaştırmak adına yapabileceğimiz ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Allah sağlık çalışanlarımıza yardım etsin." ifadelerini kullandı.

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