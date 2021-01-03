  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri hava kalitesi ölçüm araçlarıyla tespit edilecek
Aktüel

Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri hava kalitesi ölçüm araçlarıyla tespit edilecek

Belediye Başkanı Faruk Özlü: - "Analizlerde birim hava içindeki ağır metal, elementel karbon gibi maddelerin de tespiti yapılacak ve ilimizin havasının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti açısından da önemli bir veri elde edilmiş olacak"

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:25:10 -
Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri hava kalitesi ölçüm araçlarıyla tespit edilecek

DÜZCE (AA) - Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle kente gönderilen 2 hava kalitesi ölçüm aracıyla tespit edilerek buna göre yol haritası belirlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Belediyesi tarafından yılın tamamını kapsayacak şekilde "Temiz Şehir Düzce" sloganıyla başlatılan hava kirliliğiyle mücadele kararlı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle kente gönderilen 2 hava kalitesi ölçüm aracı işlemlerine başladı.

Cihazlar sayesinde hava kirliliği kaynaklarının belirlenmesinde hem nokta atışı tespitler yapılacak hem de insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı önemli veriler elde edilerek yol haritası hazırlanacak.

Belediye Başkanı Özlü, şehrin Kuzey ve Doğu kısımlarındaki bölgelere yerleştirilen araçlarla kirlilik kaynağına yönelik tespit yapılacağını belirterek, "Bu analizlerde birim hava içindeki ağır metal, elementel karbon gibi maddelerin de tespiti yapılacak ve ilimizin havasının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti açısından da önemli bir veri elde edilmiş olacak. Hava kalitesi ölçüm araçları, ilimizde kalacak olup bundan sonraki çalışmalarımızda yol çizmemizde önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Prof. Heper'den Fikri Sağlar'a çok zor soru: Neden Biden Türkiye'de sadece Sağlar ve Tanrıkulu ile görüştü
Gündem

CHP'li Prof. Heper'den Fikri Sağlar'a çok zor soru: Neden Biden Türkiye'de sadece Sağlar ve Tanrıkulu ile görüştü

CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP'li Prof. Gülümser Heper, skandal 'başörtüsü' açıklaması ile sert tepkilere sebep olan Fikri Sağlar'a ço..
Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!
Siyaset

Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!

CHP teşkilatlarında tacize maruz kalan üç kadın destek için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. Tacize uğrayan kadın ve ..
İstanbul'da isyan! 'Bu açıkça bir zulümdür'
Gündem

İstanbul'da isyan! 'Bu açıkça bir zulümdür'

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu. Y..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay