  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'deki antik kentte bebek iskeleti ve su arkı bulundu
Aktüel

Düzce'deki antik kentte bebek iskeleti ve su arkı bulundu

Koruma altına alınan bebek kemiklerinin hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesiyle, tiyatro içindeki bebek mezarının gizeminin ortaya çıkarılması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:43:31 -
Düzce'deki antik kentte bebek iskeleti ve su arkı bulundu

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince Konuralp bölgesindeki kazı çalışmalarında antik kentteki tiyatroda bebek iskeleti ve su arkının bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, yeni bölümlerin ortaya çıkarılmaya başlandığı belirtildi.

Buluntuların heyecan yaratarak tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığı vurgulanan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de kazı alanında incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada yeni gelişmelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kazı ekipleri, ilk olarak bebek kemiklerini bularak koruma altına aldı. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak. Düzce Belediyesine ait kazı ekibi, kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen arkeologlar, heykelin paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade etti. Her geçen gün yeni keşfe şahit olunan Konuralp Antik Tiyatro'da su arkının da başlangıç noktası bulundu. Toprağın kaldırılmasının ardından su arkı tüm ihtişamıyla gözler önüne serilecek."

Faruk Özlü de kazılarda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, "Yaptığımız son kazılarda bir çocuk iskeleti bulundu, bir su arkına rastladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burasını Batı Karadeniz'in çok güzel bir antik kenti olarak ortaya çıkarıp, restore edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca sahne önünde yapılacak kazı çalışmaları için tarihi taşların kaldırılarak numaralandırıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!
Siyaset

FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'..
O bankamatikler kaldırılacak
Gündem

O bankamatikler kaldırılacak

Gazetemiz Akit’in, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Camii’nin önüne diktiği bankamatik rezaletiyle ilgili haberi, Anıtlar Ku..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay