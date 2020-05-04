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Aktüel

Düzce'de yoldan çıkan otomobil üç dükkana zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:31:44 -
Düzce'de yoldan çıkan otomobil üç dükkana zarar verdi

DÜZCE (AA) - Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı üç dükkanda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Aydınpınar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 ABC 055 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrulan otomobil yol kenarında üç dükkana çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada, otomobil ile iş yerlerinde hasar meydana geldi.

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