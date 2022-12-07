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Yerel Düzce’de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü
Yerel

Düzce’de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis havanın kararmasıyla görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman zorlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 23:59:00 -
Düzce’de yoğun sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce’de akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis havanın kararmasıyla görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman zorlandı.

Düzce’de hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşerken, sis sebebi ile görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Zonguldak-Düzce D-655 karayolu ile Düzce-Bolu ve Düzce-Sakarya istikametlerinde de sis sebebi ile araç sürücüleri güzergahlarda güçlükle ilerleyebildi.

Trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak araç sürücülerine dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Şehrin Bahçeşehir, Kuzey Çevre ve Otogar bağlantı yolları ile İstanbul, Aziz Yıldırım ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddelerinde de sis etkili oluyor.

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